يقاوم الفيروسات.. كنز صحي مهمل في بيتك لن ترميه بعد اليوم

كتبت- نورهان ربيع:

عادة ما يُلقي الناس نوى التمر في القمامة دون التفكير في قيمتها، رغم أنها تحتوي على فوائد مذهلة قد تجعل منها عنصرًا صحيًا لا يُقدّر بثمن، فهذه البذور الصغيرة مليئة بالكربوهيدرات، والدهون، والألياف، وعناصر غذائية أخرى شديدة الأهمية، مما يجعلها جديرة بالاهتمام والاستفادة القصوى منها.

فيما يلي نستعرض أبرز فوائد نوى التمر وكيفية استخدامه، وفقًا لما جاء في موقع LinkedIn:

فوائد نوى التمر

أظهرت الدراسات أن بذور التمر لها تأثير وقائي ضد تلف الكبد الناتج عن المواد الكيميائية، وكذلك ضد الأكسدة التي تُصيب الحمض النووي. وتُعزى هذه الفوائد إلى احتوائها على مضادات أكسدة قوية تعمل على إزالة الجذور الحرة.

مفيد لمرضى السكري

تُساعد بذور التمر في تنظيم مستويات السكر في الدم، ولها تأثيرات وقائية ضد المضاعفات المبكرة لداء السكري، خاصة تلك التي تُصيب الكبد والكلى.

مضاد طبيعي للفيروسات

تتمتع نوى التمر بخصائص مضادة للفيروسات، وقد أظهرت فعاليتها ضد أنواع متعددة من الفيروسات والبكتيريا. كما ثبت أن مستخلصاتها تُساهم في منع عدوى بكتيريا Pseudomonas الضارة، وتمنع تحلل الخلايا المصابة.

تحمي الكبد والكلى من التلف

نظرًا لاحتوائها على مركب البروأنثوسيانيدين، تساعد نوى التمر في حماية الكبد والكلى من التلف الناتج عن السموم الكيميائية.

غنية بمضادات الأكسدة

تُساهم مضادات الأكسدة الموجودة في نوى التمر في تقليل الإجهاد التأكسدي بالجسم، وقد أثبتت الأبحاث الحديثة إمكانية الاستفادة منها كمكون غذائي فعّال لتعزيز الصحة العامة.

كيف تصنع مسحوق نوى التمر في المنزل؟

اغسل نوى التمر جيدًا، ثم اتركه ليجف تمامًا (قد يستغرق التجفيف نحو 3 أيام حسب درجة الحرارة).

بعد أن يجف، اطحنه جيدًا باستخدام مطحنة قوية حتى يتحول إلى مسحوق يشبه البن.

كيف تستخدم نوى التمر؟

يُستخدم مسحوق نوى التمر كمُضاف طبيعي إلى القهوة.

أضف شراب التمر إلى الماء الدافئ مع الليمون وتناوله كمشروب صحي.

اخلط شراب التمر مع العسل أو الجاكري للحصول على بديل طبيعي للمربى.

أضف مسحوق التمر إلى العصائر أو وصفات المخبوزات مثل الكوكيز والكعك.

يُمكنك أيضًا إضافة شراب التمر إلى صوص السلطة لتعزيز الفوائد الغذائية.

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