"أولو".. باحثون يكتشفون لون جديد لم يره الإنسان من قبل.. ما القصة؟

كتبت- شيماء مرسي

كشف باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية عن لون جديد أطلقوا عليه اسم "أولو" لم يره الإنسان من قبل، ووصفوه بأنه يشبه لون الطاووس الأزرق أو الأزرق المخضر

وأوضح الباحثون أن إدراك الألوان يتطلب استخدام الليزر لتحفيز شبكية العين بشكل دقيق، ولتحقيق هذا الإدراك، قاموا بتوجيه نبضات ليزرية إلى أعينهم، مما أدى إلى توسيع نطاق إدراكهم البصري للألوان إلى ما هو أبعد من المعتاد، وفقا لموقع "ndtv".

وقال رين نج، مهندس كهربائي بجامعة كاليفورنيا: "منذ البداية، توقعنا أن يظهر ذلك كلون لم يره أحد من قبل، لكننا لم نكن متأكدين من كيفية تفاعل الدماغ معه، لقد كانت النتيجة مدهشة، فاللون كان مشبعا بشكل لا يصدق".

وعرض الباحثون صورة لمربع باللون الفيروزي لتقديم تصور عن هذا اللون، ومع ذلك، يؤكد العلماء أن هذه الصورة لا تزال قاصرة عن نقل الثراء الحقيقي للون الذي اختبروه بأنفسهم.

ولا يمكن بأي شكل من الأشكال عرض هذا اللون بدقة من خلال مقال أو شاشة عرض، والفكرة الأساسية هي أنه لون مختلف تماما عما نراه عادة.

فاللون الذي نراه هو مجرد تمثيل له، ولكنه يبهت ويصبح باهتا مقارنة بتجربة رؤية لون "أولو" الحقيقي، وهذا ما أوضحه أوستن رووردا، عالم الرؤية المشارك في الفريق البحثي.

عيون الإنسان والألوان

تتمتع العين البشرية بقدرة مذهلة على التمييز بين ملايين الألوان المختلفة، ويحدث ذلك عندما يسقط الضوء على خلايا متخصصة في استقبال الألوان تُعرف باسم المخاريط، والموجودة في شبكية العين.

ويوجد ثلاثة أنواع من هذه المخاريط، كل منها حساس لأطوال موجية معينة من الضوء: المخاريط الحساسة للأطوال الموجية الطويلة (L)، والمتوسطة (M)، والقصيرة (S).

وبينما يستطيع الضوء الأحمر تنشيط المخاريط L، ويحفز الضوء الأزرق المخاريط S، لا يوجد أي ضوء طبيعي قادر على إثارة المخاريط M، وهي الخلايا اللونية الموجودة في منتصف شبكية العين.

وقام الباحثون بمسح شبكية أعين المتطوعين لتحديد مواقع المخاريط M، ثم استخدموا الليزر لمسح الشبكية وإطلاق وميض ضوئي على المخروط M.

عندما سُئل الباحثون عما إذا كان البشر قادرين على رؤية الألوان في الحياة اليومية، أجابوا بـ "لا".

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