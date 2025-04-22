للمرأة بعد سن الأربعين.. طرق العناية بجمال البشرة

مع مرور السنوات، تبدأ علامات التقدم في العمر في الظهور، لذا، الاهتمام المبكر بالعلاجات الموضعية خط الدفاع الأول، منذ سن العشرين.

الثلاثينيات.. حماية البشرة هي الأساس

الوقاية من أضرار أشعة الشمس الخطوة الحاسمة للحفاظ على شباب البشرة في سنوات الثلاثين، لذا، يصبح الاستخدام اليومي والمنتظم لواقي الشمس واسع الطيف وذي عامل حماية عالٍ (SPF) ضرورة لا غنى عنها.

تغيرات طبيعية

يوضح الدكتور ديفيد لورتشر، طبيب الأمراض الجلدية ومؤسس عيادة "كيورولوجي" للأمراض الجلدية عن بُعد، أن بداية ملاحظة علامات التقدم في السن غالبًا ما تكون في العقدين الثالث والرابع من العمر.

ويشير إلى أن دورة حياة البشرة الطبيعية تبدأ في التباطؤ في هذه المرحلة، ما يؤدي إلى ظهور بعض العلامات مثل تغير لون البشرة، والتجاعيد، والترهل، بالإضافة إلى انخفاض في إنتاج الكولاجين.

ما بعد الأربعين.. التركيز على الترميم والتجديد

وفقًا لموقع "Healthline"، تركز التدخلات العلاجية بعد سن الأربعين على استخدام "الرتينوي الموضعي" أو فيتامين سي الموضعي، بالإضافة إلى بعض الإجراءات التجميلية طفيفة التوغل.

مكونات فعالة

يعتمد الدكتور لورتشر في تركيبات الوصفات الطبية التي يقترحها على فيتامين سي الموضعي و"الريتينوي"، مؤكدًا أن هذين المكونين الموضعيين يستندان إلى عقود من الأبحاث والتجارب السريرية التي تثبت فعاليتهما.

تحفيز وتجديد ومكافحة حب الشباب

تتمتع كريمات الريتينويد، مثل التريتينوين، بتاريخ طويل من الاستخدام والتجارب السريرية الناجحة، حيث تعمل على:

تحفيز إنتاج الكولاجين الضروري لمرونة وشباب البشرة.

منع ظهور التجاعيد الجديدة وعلاج التجاعيد الموجودة بالفعل.

مكافحة ظهور حب الشباب الذي قد يستمر في هذه المرحلة العمرية.

حساسية الضوء وضرورة الحماية

يجب الانتباه إلى نقطة مهمة عند استخدام الريتينويدات، وهي أنها تزيد من حساسية البشرة للضوء، لذا، يصبح الاستخدام اليومي والمنتظم لواقي شمسي كامل الطيف بعامل حماية لا يقل عن 50 أمرا ضروريا لحماية البشرة.

فيتامين سي

إذا لم تكن كريمات الريتينويد الخيار الأمثل، فإن فيتامين سي الموضعي يمثل بديلاً رائعًا لما له من فوائد متعددة، حيث يعمل على تعزيز نمو الكولاجين، وتنعيم ملمس التجاعيد وتقليل ظهورها، فضلا عن، إزالة الضرر الناتج عن الأكسدة والجذور الحرة، وتفتيح التصبغات، وآثار ندوب حب الشباب، والبقع الناتجة عن التعرض للشمس.

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