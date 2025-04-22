فوائده مذهلة.. احذر الإفراط في تناول هذا الطعام "الخارق" قد يسبب السرطان

كتب – سيد متولي

من أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها بعض الأشخاص الإفراط في تناول الأطعمة "الصحية"، إذ قد يؤدي الأمر إلى آثار طويلة الأمد، قد تهدد الحياة.

ويُشيد خبراء التغذية بجوز البرازيل لغناه بمضادات الأكسدة والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية، وينصحون به كإضافة مهمة للنظام الغذائي.

والعنصر الغذائي الرئيسي في بذور جوز البرازيل الغنية بالعناصر الغذائية هو السيلينيوم، وهو معدن يُحارب الالتهابات، ويحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي، ويدعم وظائف المناعة، ويُفيد صحة الغدة الدرقية، كما يحتوي جوز البرازيل على المغنيسيوم والفوسفور والزنك والثيامين (فيتامين ب1) وفيتامين هـ، والدهون الصحية، والبروتين، والألياف، كما يُعرف هذا الغذاء الخارق الغني بالعناصر الغذائية بخفضه للكوليسترول والحفاظ على صحة القلب.

ومع فوائده المذهلة العديدة، من السهل الإفراط في تناوله، لكن تناول المزيد من جوز البرازيل يعني زيادة في تناول السيلينيوم أيضًا، وهو مركب ذو خصائص وقائية بكميات محدودة، ولكن قد يكون له تأثير ضار عند الإفراط فيه.

الجرعة اليومية الموصى

والجرعة اليومية الموصى بها من السيلينيوم هي 55 ميكروجرام (ميكروجرام) في اليوم، ولكنها قد ترتفع قليلاً بالنسبة للنساء الحوامل (60 ميكروجرام) في اليوم والنساء المرضعات (70 ميكروجرام) في اليوم.

إذن ماذا يحدث عندما تتجاوز هذا الحد اليومي؟

كما هو الحال مع العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، قد يؤدي الإفراط في تناول السيلينيوم لفترة طويلة إلى التسمم به، تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم تسمم السيلينيوم، وقد تؤدي إلى رائحة كريهة تشبه رائحة الثوم في النفس، وطعم معدني في الفم، وأعراض مثل الغثيان أو الإسهال، والتعب، والانفعال، وآلام المفاصل، بحسب ديلي ميل.

وتشمل بعض العلامات الأخرى فقدان القدرة على التفكير (النشاط العقلي)، والوخز أو الخدر، وفرط المنعكسات (ردود الفعل المفرطة)، والأظافر الهشة أو المشوهة، والثعلبة (تساقط الشعر)، وتغير لون الأسنان وفقدانها، وكذلك الطفح الجلدي.

كما يمكن أن تؤدي السمية الحادة إلى الإصابة بالنوبات القلبية، وفشل الكلى، وأعراض الأوعية الدموية مثل عدم انتظام دقات القلب (معدل ضربات قلب أسرع من المعدل الطبيعي) واحمرار الوجه، والرعشة، والتهيج، وآلام العضلات.

هل يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من السيلينيوم إلى الإصابة بالسرطان؟

في حين أن السيلينيوم معروف بقدرته على الحماية من السرطان، إلا أن تناول كميات زائدة منه قد يؤدي إلى العكس - فقد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

في دراسةٍ أُجريت عام 2018 بعنوان "السيلينيوم للوقاية من السرطان"، حللت بياناتٍ من عشر دراساتٍ شملت أكثر من ٢٧ ألف شخص، وخلصت إلى عدم وجود دليلٍ على أن مكملات السيلينيوم تُقلل من الإصابة بالسرطان، بل إنها في الواقع تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وداء السكري من النوع الثاني لدى الأشخاص الذين يتناولون مكملات السيلينيوم.

الطريقة الصحيحة لتناول جوز البرازيل

حدّ من تناولك لمكسرات واحدة أو اثنتين يوميًا، هذه الكمية كافية لتلبية احتياجاتك اليومية من السيلينيوم.

أضف حبة جوز واحدة إلى العصير الصباحي للحصول على ملمس كريمي وتعزيز السيلينيوم.

قطّعها ورشّها على السلطات أو الزبادي، امزج حبة أو حبتين من جوز البرازيل مع مكسرات أخرى وبذور وفواكه مجففة.

يعمل السيلينيوم وفيتامين هـ معًا لمكافحة الإجهاد التأكسدي، أضف جوز البرازيل إلى الأفوكادو للحصول على أقصى فائدة.

إلى جانب المكسرات البرازيلية، تحتوي المأكولات البحرية كالتونة والسردين والبيض والحبوب الكاملة على السيلينيوم، تناول مجموعة متنوعة من هذه الأطعمة باعتدال يدعم وظيفة المناعة ويحمي الجسم بمضادات الأكسدة.

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