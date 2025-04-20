بعد رحيل سليمان عيد بالسكتة القلبية.. أطعمة تحميك من الخطر الصامت

كتبت- أسماء مرسي:

توفي الفنان سليمان عيد، صباح يوم الجمعة، عن عمر ناهز 56 عاما إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

وفي هذا السياق، هناك مجموعة من الأطعمة التي تؤدي دورا مهما في الوقاية من خطر الإصابة بالسكتة القلبية، وذلك من خلال تأثيرها الإيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لموقع "health".

الخضروات الورقية الخضراء

كنزا من العناصر الغذائية الضرورية لصحة القلب والأوعية الدموية، فهي غنية بالألياف التي تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة، مثل السكتة القلبية.

سمك السلمون

يتميز سمك السلمون بغناه بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مركبات تحافظ على صحة القلب، كما تعمل على خفض مستويات الدهون الثلاثية الضارة في الدم، وتنظيم ضغط الدم، وتقليل احتمالية تكون الجلطات الدموية، بالإضافة إلى تنظيم ضربات القلب، ما يساعد على منع خطر الإصابة بالسكتة القلبية.

الحبوب الكاملة

مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية لصحة القلب، فضلا عن، تساعد هذه العناصر الغذائية على الحفاظ على وظائف القلب السليمة.

الطماطم

بفضل احتوائها على كميات عالية من الليكوبين، وهو مركب مضاد للأكسدة قوي يساعد على حماية القلب من التلف وتقليل خطر الإصابة بالسكتات القلبية.

الجوز

يمثل الجوز مصدرا جيدا لأحماض أومجا 3 الدهنية، والتي تؤدي دورا حيويا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزيز وظائفهما بشكل سليم.

الأفوكادو

يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية التي تعمل كمضادات للأكسدة قوية، ما يحمي القلب وأجزاء أخرى من الجسم من التلف والإجهاد التأكسدي.

زيت الزيتون

بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية، مثل البوليفينولات، التي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة، وهذا بدروره يدعم صحة الأوعية الدموية ويحسن وظائفها.