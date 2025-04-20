احذرها.. علامات تظهر عند الاستيقاظ تنذر بمرض السكري

كتبت- أسماء مرسي:

غالبا ما يتخفى ارتفاع سكر الدم ولا يُظهر علامات واضحة في المراحل المبكرة، لكنه يحدث تلفا تدريجيا في أنسجة الجسم، ومع ذلك، يمكن أن يشير ظهور بعض الأعراض الصباحية إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات السكر، ما يستدعي الانتباه.

وفقا لموقع "healthline"، إليك 6 علامات تحذيرية تظهر عند الاستيقاظ تنذر بمرض السكري:

مؤشرات صباحية تستدعي الحذر تنذر بمرض السكر

تشمل الأعراض التي تظهر في الصباح وتستدعي استشارة الطبيب ما يلي:

العطش الشديد.

التبول المتكرر.

التعب.

الخمول.

الغثيان.

الدوخة.

مضاعفات محتملة لارتفاع سكر الدم المزمن

إهمال ارتفاع سكر الدم لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تؤثر على أعضاء مختلفة في الجسم، بما في ذلك:

اعتلال الشبكية.

اعتلال الكلية.

اعتلال الأعصاب.

أمراض القلب.

نصائح للتحكم في سكر الدم صباحا

استشارة الطبيب لتقييم جرعات الأدوية الحالية وإجراء التعديلات اللازمة.

ممارسة التمارين الرياضية في المساء تساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم سكر الدم خلال الليل والصباح.

زيادة نسبة البروتين وتقليل الكربوهيدرات في وجبة العشاء، يعمل على تقليل خطر الإصابة بهذا المرض، فضلا عن، استقرار مستويات السكر في الدم أثناء النوم.

لا تتجاهل وجبة الإفطار، حيث إن تناولها يسهم في تقليل إفراز الهرمونات التي تؤثر سلبا على عمل الأنسولين في الصباح.

أهمية التشخيص المبكر

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه بشكل متكرر، فمن الضروري استشارة الطبيب المختص لتحديد السبب وطرق العلاج.

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