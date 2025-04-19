تظهر في المرحاض.. 5 علامات صادمة تنذر بوجود ديدان في الأمعاء

كتبت- نرمين ضيف الله

الديدان المعوية من أكثر المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف في مستوى النظافة أو البنية الصحية الأساسية.

ورغم أن الإصابة بها تبدأ غالبًا دون أعراض واضحة، إلا أن الجسم يُطلق إشارات تحذيرية تستدعي الانتباه، ويمكن ملاحظتها أحيانًا خلال التبرز أو عبر تغيّرات في الحالة العامة للجسم.

وفيما يلي، نستعرض أبرز 5 علامات قد تشير إلى وجود ديدان معوية في البطن، بحسب ما ذكره موقعي "مايو كلينك" و"هيلث لاين":

1- رؤية ديدان في البراز

من أبرز العلامات التي لا يمكن تجاهلها، ظهور ديدان بيضاء صغيرة تشبه الخيوط الدقيقة، خاصة في حالات الإصابة بـ"الديدان الدبوسية" أو "الشريطية".

2- حكة شديدة في منطقة الشرج

عادة ما تزداد الحكة ليلًا، بسبب خروج بعض أنواع الديدان لوضع البيض حول فتحة الشرج، مما يسبب شعورًا مزعجًا بالحكة المستمرة.

3- اضطرابات في البراز

وتشمل إسهالًا متكررًا، وجود مخاط، تغير في لون أو رائحة البراز، وهي إشارات قد تعكس وجود عدوى طفيلية نشطة في الأمعاء.

4- فقدان الوزن أو ضعف الشهية

رغم تناول الطعام بانتظام، فإن الديدان تتغذى على العناصر الغذائية داخل الجسم، ما يؤدي إلى ضعف عام أو فقدان في الوزن دون سبب واضح.

5- آلام أو انتفاخات غير مبررة في البطن

غالبًا ما تكون مصحوبة بالغثيان أو الشعور بعدم الارتياح، خصوصًا بعد الوجبات.

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