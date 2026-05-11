بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح الإيراني الأخير، بدأت طهران تلوّح بضرب مصالح أمريكية، حيث دخلت الصحف الإيرانية المقربة من مراكز القرار في حالة تعبئة شاملة، وأعلنت رفع درجات الاستعداد العسكري لمواجهة محتملة، متوعدة بـ"رد قاسٍ" يستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة حال استئناف العمليات العسكرية.

الصحافة الإيرانية ترفع وتيرة التعبئة العسكرية وتؤكد الجاهزية للمواجهة

ركزت الصحف الإيرانية الصادرة، اليوم الإثنين، على رفع درجات الاستعداد لاحتمال استئناف المواجهة العسكرية الشاملة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث عكست التغطيات الإعلامية في طهران أجواء تعبئة سياسية وعسكرية واضحة بالتوازي مع تأكيدات رسمية بأن الدخول في مسار التفاوض لا يعني بأي حال من الأحوال الاستسلام أو التراجع تحت وطأة الضغوط الأمريكية المتزايدة.

ويأتي هذا الحراك الإعلامي المكثف في ظل تصاعد المخاوف من انهيار المسار الدبلوماسي والعودة إلى مربع الصدام المباشر في المنطقة.

رسائل ردع صاروخية وتهديدات باستهداف القواعد والسفن الأمريكية

تصدرت لغة التهديد والوعيد عناوين الصحف المحافظة، حيث نشرت صحيفة "كيهان" المقربة من مراكز القرار مانشيتا رئيسيا أكدت فيه أن صواريخ ومسيّرات الحرس الثوري باتت موجهة بدقة نحو سفن وقواعد العدو في إشارة صريحة للقوات الأمريكية بالمنطقة.

ومن جانبها شددت صحيفة "رسالت" على أن الآلة العسكرية لواشنطن لن تصمد أمام موجات الدفاع الهجومي الإيراني في مياه الخليج، كما لم يغب البُعد الإقليمي عن المشهد، حيث لوّحت الصحيفة الإيرانية بخيار الانتقام لبيروت في إشارة لتعزيز التنسيق مع الحلفاء في لبنان.

طهران تتمسك بكرامة التفاوض وتضع الكرة في الملعب الأمريكي

حاولت الصحف الحكومية ومن بينها صحيفة "إيران" تقديم قراءة توازن بين القوة والدبلوماسية، حيث شددت على أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات لا يُمثّل حالة ضعف أو رضوخ بل هو "مسار سياسي قائم على الندية".

وأوضحت الصحيفة، أن طهران قدّمت ردها عبر الوساطة الباكستانية وباتت الكرة الآن في ملعب البيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي، حيث يعكس هذا الخطاب استراتيجية إيرانية تهدف إلى إظهار الجهوزية الميدانية الكاملة مع إبقاء الباب مواربا أمام الحلول السلمية بشرط عدم المساس بالسيادة الوطنية.

مدن صاروخية تحت الأرض وقرارات عليا ترقبا لأمر العمليات

استعرضت صحيفة "همشهري"، تفاصيل عسكرية موسعة تحت عنوان "منطقة الحرب الإيرانية"، حيث سلّطت الضوء على قدرات الزوارق الهجومية السريعة والألغام البحرية والمدن الصاروخية المحصنة تحت الأرض.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "جام إي جام" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، عن صدور توجيهات وإجراءات جديدة من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي للاستعداد لمواجهة قوية مع الأعداء.

واختتمت تقاريرها بالتأكيد على أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استنفار قصوى وتنتظر فقط صدور الأوامر النهائية لإطلاق النار.

رفض ترامب للرد الإيراني يُعيد شبح الحرب إلى الواجهة

تأتي هذه التعبئة الإيرانية الشاملة كرد فعل مباشر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفضه القاطع للرد الإيراني الذي نُقل عبر الوسيط الباكستاني، حيث وصف ترامب المقترحات الإيرانية بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، في تدوينة له عبر منصة "تروث سوشيال".

هذا الرفض الأمريكي الصريح أعاد فتح الباب أمام سيناريوهات التصعيد العسكري وأنهى حالة التفاؤل الحذر التي سادت خلال الأيام الماضية، مما جعل المنطقة تقف مجددا على حافة مواجهة مفتوحة يترقب الجميع شرارتها الأولى.