فرضت الإدارة الأمريكية، عقوبات اقتصادية استهدفت 12 شركة وفردا متهمين بتسهيل بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين، في خطوة تهدف إلى تشديد الخناق المالي على طهران، وذلك قبل قمة الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج المقررة في بكين بأيام قليلة.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن هذه الكيانات لعبت دورا حيويا في تمكين النظام الإيراني من الالتفاف على القيود الدولية وتصدير الخام إلى الأسواق الصينية، مما يُعزز الموارد المالية الموجهة للأنشطة التي تصفها واشنطن بـ"المزعزعة" للاستقرار العالمي.

توقيت حساس للقرار قبيل قمة مرتقبة بين ترمب وشي في بكين

يأتي الإعلان عن هذه العقوبات قبل أيام قليلة من الزيارة المقررة للرئيس دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، لعقد قمة رفيعة المستوى مع الزعيم الصيني شي جين بينج.

ويرى مراقبون، أن هذا التحرك يحمل رسالة سياسية "ضاغطة" لبكين بضرورة مراجعة علاقاتها التجارية والطاقوية مع طهران، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ومن المتوقع أن يتصدر "ملف الدعم الصيني لإيران" طاولة النقاشات بين الزعيمين خاصة في ظل الرغبة الأمريكية في تجفيف منابع تمويل النظام الإيراني بشكل كامل.

وزارة الخزانة الأمريكية تتعهد بمواصلة عزل النظام الإيراني ماليا

في غضون ذلك، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في بيان رسمي، أن الوكالة ستواصل العمل على قطع صلة النظام الإيراني بالشبكات المالية الدولية التي يستخدمها لتنفيذ أعمال تُوصف بـ"الإرهابية وتهديد أمن الاقتصاد العالمي".

وشدد بيسنت على أن واشنطن لن تتهاون مع أي جهة تساعد طهران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها، مؤكدا أن الاستراتيجية الأمريكية الحالية تركز على الحرمان المالي التام لضمان تراجع القدرات الإيرانية عن ممارسة نفوذها العسكري في المنطقة.

تقارير عن تعاون عسكري صيني إيراني ووضع متأزم لاتفاق وقف إطلاق النار

تتزامن هذه العقوبات مع تقارير استخباراتية أشارت إلى استعداد الصين لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران وهو ما يزيد من تعقيد العلاقات بين واشنطن وبكين.

وفي سياق متصل، وصف الرئيس ترامب في تصريحات أدلى بها في وقت سابق من اليوم الإثنين، اتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر بين الولايات المتحدة وإيران بأنه يعيش حالة من "الاحتضار الشديد"، مما يُشير إلى قُرب انهيار التفاهمات الهشة وعودة طبول الحرب للقرع من جديد في ظل فشل المسارات الدبلوماسية.