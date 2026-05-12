موجة حر تضرب البلاد.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

كتب : أحمد العش

12:56 ص 12/05/2026 تعديل في 12:57 ص
    زحام على شواطئ الإسكندرية
    زحام على شواطئ الإسكندرية
    زحام على شواطئ الإسكندرية
    زحام على شواطئ الإسكندرية
    زحام على شواطئ الإسكندرية
    زحام على شواطئ الإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء في مصر

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة

أشارت "الأرصاد" إلى أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة جاءت كالتالي:
- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 – الصغرى 19 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 26 – الصغرى 17 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 40 – الصغرى 22 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 42 – الصغرى 25 درجة.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

أضافت "الهيئة" أنه من المتوقع تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وحذرت من نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، وربما تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، بما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانًا.
سحب منخفضة ورذاذ خفيف

لفتت "هيئة الأرصاد" إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها بناءً على خرائط الطقس الحديثة.

