الشيخ أحمد ترك: عدد المساجد تجاوز 150 ألفاً وآن الأوان للتوقف عن البناء

كتب : حسن مرسي

12:51 ص 12/05/2026

قال الشيخ أحمد ترك، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر اللجنة الدينية، إن عدد المساجد في مصر تجاوز 150 ألف مسجد، ولا يزال المصريون يبنون العشرات كل أسبوع رغم الوصول لمرحلة الاكتفاء.

وأوضح ترك خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن المتبرعين يعتقدون أن بناء مسجد في أي مكان سيُدخلهم الجنة حتى لو كان مزدحمًا بالمساجد.

وأشار إلى أن التعليم في تاريخ الإسلام كان يمول من الأوقاف والتمويل الخيري، مثل جامعة القاهرة التي أسستها الأميرة فاطمة إسماعيل ومستشفى الدمرداش.

ولفت إلى أن "فقه الأولويات في الشريعة يقتضي بناء مدرسة أو معمل أو دعم تعليمي بدلاً من مسجد في منطقة مكتفية، واللي يبني مدرسة سيدخل الجنة مثل من يبني مسجدًا".

وأكد أن المسجد ليس مجرد بناء، بل يجب تعميره بالأنشطة النافعة، وفائض المساجد عن الحاجة يمثل عبئًا على الميزانيات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعاون وزارتي الأوقاف والتعليم لإنشاء أوقاف جديدة داعمة للتعليم، مثلما تفعل بعض الدول بصكوك وقفية من مصروفات الطلاب.

