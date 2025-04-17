مشروب يقي من سرطان القولون.. احرص عليه صباحًا

كتبت - نورهان ربيع:

من الضروري الحرص على اتباع العادات الصحية الجيدة التي تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والتي قد تساهم في الوقاية منه.

ومن بين هذه العادات، شرب عصائر الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، خاصة في الصباح، لما لهما من تأثير كبير في الوقاية من هذا المرض، إلى جانب فوائدهما الصحية العديدة.

ويرجع ذلك إلى احتوائهما على مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من السرطان.

وفيما يلي نستعرض أهم فوائد شرب عصائر الحمضيات ودورها في مقاومة السرطانات، وذلك وفقًا لما جاء في موقع WebMD:

أشارت دراسة واسعة النطاق أُجريت في اليابان إلى أن الأشخاص الذين تناولوا الحمضيات أو عصائرها من 3 إلى 4 أيام أسبوعيًا، كانوا أقل عرضة للإصابة بالسرطان مقارنةً بمن تناولوها يومين أو أقل أسبوعيًا.

ورغم أن نتائج هذه الدراسات ليست قاطعة، فإنها تشير إلى أن الحمضيات قد تساعد في الوقاية من عدة أنواع من السرطان، منها:

• سرطانات الجهاز الهضمي، مثل سرطان القولون

• سرطانات الجهاز التنفسي، مثل سرطان الرئة

• سرطان البنكرياس

• سرطان البروستاتا

• سرطان الثدي

• سرطان البلعوم الأنفي (نوع من سرطانات الرأس والرقبة)

• الورم الميلانيني الجلدي (نوع من سرطان الجلد)

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