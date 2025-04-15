تجنبها فورا.. 4 عادات شائعة تُضعف ذاكرتك

يمارس الكثير من الأشخاص على مجموعة من العادات الخاطئة يوميًا دون وعي منهم بتأثيرها السلبي على قدراتهم الذهنية.

فيما يلي، إليك أكثر 5 أخطاء شائعة تضعف الذاكرة، وفقا لموقع "Times of India".

إهمال وجبة الإفطار:

بعد ساعات الليل الطويلة من الصيام، يحتاج الدماغ إلى الجلوكوز كمصدر أساسي للطاقة، وتعتبر وجبة الإفطار بمثابة الوقود الذي يغذي الدماغ وينشط الذاكرة والتركيز.

تصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم:

الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف والأجهزة اللوحية يعبث بإنتاج هرمون الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

وعندما يضطرب النوم، تتأثر الذاكرة بشكل مباشر، فالدماغ يحتاج إلى فترة نوم كافية وعميقة لمعالجة المعلومات وتخزين الذكريات.

الإفراط في تناول السكر:

الإفراط في تناول المشروبات والحلويات السكرية له تأثير سلبي على الدماغ. فالنظام الغذائي الغني بالسكريات المصنعة يؤدي إلى التهابات في الدماغ، وهي حالة مرتبطة بضعف الذاكرة على المدى الطويل، لذا، الاعتدال هو المفتاح للحفاظ على صحة الدماغ وقوة الذاكرة.

كثرة تعدد المهام

الأشخاص الذين يكثرون من تعدد المهام يجدون صعوبة في التركيز وتذكر التفاصيل الدقيقة، كما يواجهون صعوبة في التبديل بين المهام بكفاءة، هذا بدوره يُرهق الدماغ ويصعّب عملية تخزين الذكريات الجديدة واسترجاعها لاحقًا.

قلة التعرض لأشعة الشمس

نقص فيتامين D، الذي ينتجه الجسم عند التعرض لأشعة الشمس، يرتبط بفقدان الذاكرة وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

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