محافظ أسيوط في جولة مفاجئة: لا تهاون مع التلاعب في الدعم

ترأس اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية ودخولها الخدمة، بما يحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى والمراكز المستهدفة.

شهد الاجتماع حضور عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء عبدالله أبو النجا مستشار المحافظ، وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، إلى جانب مسؤولي دار الهندسة (المكتب الاستشاري المشرف على متابعة المشروعات)، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات الخدمية، ومسؤولي شركات المرافق والهيئات المعنية.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ نسب التنفيذ في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والري، والصحة، والتعليم، ورصف الطرق. كما ناقش التقارير الفنية والملاحظات التي رصدها فريق دار الهندسة خلال الجولات الميدانية، ووجه بسرعة تلافي أي ملاحظات لرفع معدلات الإنجاز وتحقيق أعلى درجات الجودة.

وأكد محافظ أسيوط أن مشروعات "حياة كريمة" تمثل أولوية قصوى في خطة العمل التنفيذي، مشددًا على سرعة تسليم المشروعات التي قاربت على الانتهاء أو بلغت نسب تنفيذ مرتفعة، لتدخل الخدمة فورًا وتحقق عائدًا مباشرًا للمواطنين.

وشدد على عدم التهاون مع أي تقصير أو تباطؤ، موجهًا جميع الجهات المعنية بالالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، وتكثيف التنسيق بين القطاعات المختلفة وشركات المرافق، مع استمرار المتابعات الميدانية اليومية لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة بالمحافظة تستهدف تنفيذ 2716 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بتكلفة تقترب من 80 مليار جنيه، داخل 7 مراكز تضم 149 قرية و615 تابعًا وعزبة، في قطاعات تمس الحياة اليومية للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن تطوير الريف المصري يحظى باهتمام غير مسبوق، وأن العمل مستمر بوتيرة متسارعة للانتهاء من المشروعات وتسليمها للأهالي في أقرب وقت ممكن.