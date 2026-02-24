توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تحسن نسبي اليوم على أغلب الأنحاء، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وفرص لسقوط الأمطار على مناطق محدودة من شمال البلاد ولكن أقل حدة عن أمس.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن ذلك يأتي بعد أن شهد شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وشهد أجواء شتوية بامتياز صاحبها سقوط أمطار رعدية مصحوبة بتساقط لحبات البرد وانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط للرياح على بعض المناطق.

