إعلان

تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كتب : محمد نصار

10:47 ص 24/02/2026

الطقس اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تحسن نسبي اليوم على أغلب الأنحاء، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وفرص لسقوط الأمطار على مناطق محدودة من شمال البلاد ولكن أقل حدة عن أمس.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن ذلك يأتي بعد أن شهد شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وشهد أجواء شتوية بامتياز صاحبها سقوط أمطار رعدية مصحوبة بتساقط لحبات البرد وانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط للرياح على بعض المناطق.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام.. أجواء باردة ونشاط للرياح وشبورة مائية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس اليوم حالة الطقس الأرصاد الجوية أمطار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع ببداية تعاملات الثلاثاء

تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أخبار مصر

تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
مدبولي يعلن إطلاق مبادرة «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال
أخبار وتقارير

مدبولي يعلن إطلاق مبادرة «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال
سبائك ذهب وملايين الرشاوى.. إحالة قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة
حوادث وقضايا

سبائك ذهب وملايين الرشاوى.. إحالة قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة
"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
رياضة عربية وعالمية

"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان