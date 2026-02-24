إعلان

جريمة قلما.. تاجر خضار يقتل شابًا ويشوه جثته بمادة حارقة في قليوب

كتب : أسامة علاء الدين

11:51 ص 24/02/2026

القبض - أرشيفية

شهدت قرية قلما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية جريمة قتل مروعة، بعدما أقدم تاجر خضار على استدراج شاب إلى منزله والتعدي عليه بعدة طعنات، قبل أن يسكب مادة حارقة على جسده في محاولة لتشويه ملامحه، ثم يضعه داخل جوال ويلقي به في أحد المصارف المائية بالقرية.


وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة قليوب بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل جوال بمصرف مائي في قرية قلما.


وتبين أن الجثة لشاب يُدعى «أحمد» يبلغ من العمر 27 عامًا ويعمل تاجر خردة، وبجسده عدة طعنات متفرقة، إضافة إلى آثار تشويه ناتجة عن سكب مادة حارقة عليه.


وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخصًا يُدعى «فهمي.م.س.ا» 36 عامًا، تاجر خضار، حيث استدرج المجني عليه إلى منزله، واعتدى عليه بسلاح أبيض مسددًا له عدة طعنات أودت بحياته، ثم سكب مادة حارقة على جسده لإخفاء معالمه، ووضعه داخل جوال وألقاه في مصرف مائي، وذلك بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

القليوبية جريمة قتل خلافات مالية

