الصحة العالمية: اتفاق مبدئي على الاستعداد لأوبئة المستقبل

- أ ف ب

توصل أعضاء منظمة الصحة العالمية إلى اتفاق على كيفية التعامل مع أوبئة المستقبل بعد 3 أعوام من المناقشات، وفق الرئيسة المشاركة لهيئة التفاوض.

وقالت آن كلير أمبرو، السفيرة الفرنسية للصحة العالمية: "توصلنا إلى اتفاق مبدئي" وسيتعين على الدول الأعضاء الموافقة على النسخة النهائية. وأضافت أن المندوبين سيجتمعون الثلاثاء في جنيف لوضع اللمسات الأخيرة على نص تاريخي حول الوقاية من الأوبئة والاستعداد والاستجابة لها ومنح موافقتهم النهائية عليه.

يتطلب إقرار النص موافقة نهائية من جميع الأعضاء خلال جمعية الصحة العالمية التي ستعقد في جنيف في نهاية مايو (أيار).

وقد لاقى هذا الاختراق الذي جاء بعد جلسة نقاش مطولة امتدت 24 ساعة، ترحيباً حاراً من المندوبين استمر عدة دقائق.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس للمندوبين: "هذه إشارة جيدة للغاية، أنتم جزء من تاريخ مذهل قيد الصنع". وأضاف "هذه هدية جيدة لأطفالنا وأحفادنا".

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق أيضاً، وقال عبر إكس: "مع الاتفاق المبدئي على معاهدة حول الأوبئة، يعمل المجتمع الدولي على إنشاء نظام جديد لحمايتنا بشكل أفضل".

وكشفت عدة مصادر أن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية تكمن في الفقرة الـ11 التي تتناول نقل التكنولوجيا لإنتاج المنتجات الصحية المضادة للأوبئة، خاصة لصالح البلدان النامية. وكانت هذه القضية موضع خلاف خلال جائحة كورونا، واشتكت الدول النامية حينها من تخزين الدول الغنية جرعات اللقاح والاختبارات.

وتعارض العديد من البلدان التي تشكل فيها صناعة الأدوية فاعلاً اقتصادياً رئيسياً فكرة النقل الإلزامي للتكنولوجيا، وتصر على أن يكون طوعياً. وقال أحد المندوبين إن هذه النقطة حُلت، لكن النسخة الأخيرة من النص لم تكن متاحة حتى بعد ظهر أمس السبت.

وغابت الولايات المتحدة عن المحادثات، بعدما قال الرئيس دونالد ترامب إثر عودته إلى البيت الأبيض إن بلاده ستنسحب منها.