7 عادات خطيرة تُضعف الذاكرة تدريجيًا.. حاول تجنبها

كتبت- شيماء مرسي

إذا كنت تعاني من كثرة النسيان وبطء في استيعاب الأمور، فقد يشير ذلك إلى وجود بعض المشكلات التي تحتاج إلى فحص وعناية بدماغك.

وكشف موقعي "webmd" و"india" عن أخطر 7 عادات قد تسبب ضعف الذاكرة.

الحرمان من النوم:

النوم ضروري لصحة الدماغ ووظائفه الإدراكية، لذا فإن قلة النوم، قد تؤدي إلى بطء عمل الدماغ وبمرور الوقت ضعف الذاكرة.

التدخين:

من أسوأ الأمور التي قد تؤثر سلبا على صحة الدماغ، فهو يلحق الضرر بالأوعية الدموية ويقلل من تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يؤدي إلى فقدان الذاكرة ومشكلات إدراكية أخرى.

الإجهاد المزمن:

قد يسبب الإجهاد المزمن تلف الحُصين، وهو الجزء من الدماغ المسؤول عن الذاكرة، كما يؤدي إلى القلق والاكتئاب، مما قد يضعف الذاكرة.

العزلة الاجتماعية:

للعزلة الاجتماعية آثار سلبية على صحة الدماغ فقد تؤدي إلى الاكتئاب وضعف الذاكرة، كما أنها قد تحرم الدماغ من التحفيز اللازم للحفاظ على صحته.

نمط الحياة الكسول:

عندما يصبح الجسم خاملا، فإنه يؤثر على الدماغ أيضا، كما إن عدم ممارسة الرياضة أو النشاط البدني لفترات طويلة يعرض الشخص لخطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر ومشكلات صحية أخرى.

الإفراط في تناول الوجبات السريعة

الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة مثل الهمبرجر والبطاطس المقلية ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية قد يعانون من صغر حجم مناطق الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة والصحة النفسية.

ولكن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل التوت والحبوب الكاملة والمكسرات والخضراوات الورقية الخضراء يدعم وظائف الدماغ ويسهم في إبطاء التدهور المعرفي.

سماعات الأذن

رفع صوت سماعات الأذن إلى الحد الأقصى يشكل خطرا جسيما على حاسة السمع، حيث قد يؤدي إلى تلف دائم في غضون نصف ساعة فقط، كما أن ضعف السمع لدى كبار السن يرتبط بمشكلات دماغية خطيرة مثل مرض ألزهايمر وتلف أنسجة المخ.

ويعتقد أن السبب وراء ذلك هو الجهد الكبير الذي يبذله الدماغ لفهم الأصوات المحيطة عند ضعف السمع، مما يعيق قدرته على معالجة وتخزين المعلومات المسموعة، لذا، من الضروري جدًا خفض مستوى صوت سماعات الأذن، وعدم الاستماع بشكل متواصل لأكثر من ساعتين لحماية السمع وصحة الدماغ على المدى الطويل.

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