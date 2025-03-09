مكون شائع يشكل خطراً على مرضى الضغط.. احذر الإفراط فيه

تحتوي بعض الأطعمة على مكونات قد تشكل خطرًا صحيًا دون أن ندرك، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة، ويعد الملح من أخطر هذه المكونات، لا سيما على مرضى ضغط الدم، وفقًا لما أكده الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

وأوضح موافي، خلال حديثه في برنامج “ربي زدني علمًا” على قناة صدى البلد، أن الملح يمثل العدو الأول لمرضى الضغط، حيث يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تؤثر على مختلف أعضاء الجسم.

وللحد من هذه المخاطر، نصح بتجنب إضافة الملح إلى الطعام عند تحضير الوجبات لمرضى الضغط، والبحث عن بدائل صحية.

كما أشار إلى أن الكثيرين يعتقدون أن الملح يقتصر على المادة البيضاء التي نضيفها للطعام، في حين أنه موجود أيضًا في العديد من المنتجات مثل الجبن، المعلبات، الوجبات السريعة، والمشروبات الغازية، وجميعها تحتوي على نسب عالية من الملح.

واقترح موافي مجموعة من البدائل الصحية التي يمكن استخدامها بدلاً من الملح، مثل الليمون، الخل، والفلفل الحار، لتعزيز النكهة دون الإضرار بالصحة.