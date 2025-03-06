كيف تكتشف نقص الحديد في جسمك قبل فوات الأوان؟

كتبت- أسماء العمدة:

يُعدّ نقص الحديد من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تصيب الكثيرين دون أن يدركوا ذلك، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. فكيف يمكن تشخيص هذا النقص في الوقت المناسب وتجنب المضاعفات؟

تغيرات في المظهر

يقول الدكتور معتز القيعي إن أولى العلامات التي يجب الانتباه إليها هي التغيرات في المظهر الخارجي، حيث يصبح الجلد جافًا وشاحبًا ويفقد مرونته. كما يصبح الشعر باهتًا وضعيفًا وعرضة للتساقط، في حين تصير الأظافر رقيقة وهشة مع ظهور أخاديد طولية عليها.

تأثير على مستوى الطاقة

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية أن نقص الحديد يؤثر بشكل مباشر على مستوى الطاقة، إذ يشعر الشخص بالضعف والتعب المزمن، وحتى بعد ليلة نوم جيدة لا يشعر بالنشاط المتوقع. كما يصبح النشاط البدني صعبًا، ويسيطر النعاس على الجسم، مما يجعل الاستيقاظ صباحًا أمرًا شاقًا.

مضاعفات خطيرة

وأشار القيعي إلى أنه إذا تم تجاهل المشكلة، فقد تتطور إلى مضاعفات أكثر خطورة مثل الصداع، وطنين الأذن، وسرعة ضربات القلب، وضيق التنفس. كما قد تضعف الذاكرة ويظهر الشرود ومشكلات في التركيز بسبب نقص الأكسجين في أنسجة الجسم، وهي حالة تُعرف باسم نقص الأكسجة، وتتطلب عناية طبية فورية.

ضرورة استشارة الطبيب

واختتم القيعي حديثه قائلًا: “إذا كنت تشك في نقص الحديد، يجب عليك استشارة الطبيب وإجراء فحص دم. من الضروري تجنب العلاج الذاتي أو تناول مكملات الحديد دون وصف طبي، فقد تكون المشكلة ناتجة عن صعوبة امتصاص الحديد وليس مجرد نقصه في النظام الغذائي”.

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