ماذا يحدث لجسمك بعد تناول الفول لمدة شهر؟.. مفاجأة

كتبت- شيماء مرسي:

الفول من الأطباق الرئيسية على مائدة السحور في رمضان، وتناوله باعتدال خلال 30 يوما له العديد من الفوائد الصحية، وفقا لما كشفه موقعي

"eatingwell" و"medicalnewstoday".

الحفاظ على الوزن

يساعد الفول الغني بالبروتين والألياف على الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.

تحسين صحة الأمعاء

الألياف الموجودة في الفول قد تسهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك وتعزيز صحة الميكروبيوم المعوي.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

تناول الفول باعتدال قد يساعد على تنظيم ضغط الدم، مما يؤدي إلى الوقاية من أمراض القلب.

غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي الفول على فيتامينات ب الذي يؤدي دورا مهما في إمداد الجسم بالطاقة وصحة الجهاز العصبي، والحديد الذي يسهم في الوقاية من فقر الدم والمنجنيز الذي يساعد على زيادة كتلة العظام.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

الفول يحتوي على مضادات للأكسدة والالتهابات، ما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

الوقاية من السكري

يحتوي الفول على نسبة عالية من الألياف، مما يسهم في خفض نسبة الجلوكوز بالدم.

الحماية من مرض الكبد الدهني

تساعد الألياف الموجودة في الفول على تحسين حساسية الأنسولين، وهو أمر مهم لمرضى الكبد الدهني.

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