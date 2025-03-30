ما أسباب وأعراض وعلاج الورم النقوي المتعدد؟

كشفت الدكتورة سونا إيساكوفا أخصائية الأورام أسباب وأعراض وعلاج المرض النقوي "النخاعي".

وقالت: "الورم النقوي المتعدد هو نوع من أنواع سرطان الدم، حيث تتكاثر خلايا البلازما (نوع من خلايا الدم البيضاء) بشكل غير طبيعي في نخاع العظم، وهذه الخلايا البلازمية السرطانية تنتج كميات كبيرة من بروتين يسمى الجلوبولين المناعي وحيد النسيلة، والذي قد يتراكم في الجسم ويسبب مشاكل صحية خطيرة، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وأضافت: "يشكل الورم النقوي المتعدد 1 % من جميع الأمراض السرطانية، ومتوسط ​​أعمار المرضى المصابين بهذا المرض حوالي 70 عاما، علاوة على ذلك، يصيب المرض الرجال أكثر من النساء".

وأشارت: "إلى أنه لم تحدد حتى الآن عوامل خطر خارجية كبيرة لتطور الورم النقوي المتعدد. ولكن هناك اشتباه في تأثير بعض المواد الكيميائية المسببة للسرطان، ومن بينها البنزول الذي يوجد، مثلا، في دخان التبغ، وغازات العادم، والأصباغ".

وبالإضافة إلى ذلك، قد يتطور مرض النخاع العظمي عند التعرض لمواد مسرطنة فيزيائية، مثل الإشعاع. كما لا يمكن استبعاد دور الوراثة، وكذلك بعض التشوهات في الكروموسومات.

ويمكن وفقا لها أن يتطور المرض نتيجة بعض الأمراض مثل التهاب الفقار اللاصق، وهو مرض التهابي يصيب العمود الفقري والمفاصل. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يظل الورم النقوي المتعدد دون أعراض لفترة طويلة، وقد تشمل العلامات المبكرة هي آلام العظام، وخاصة في الظهر أو الصدر، وقصور الكلى، والالتهابات البكتيرية المتكررة، والكسور التي تحدث بسبب صدمات بسيطة.

وقد يشك الطبيب في المرض إذا لاحظ ارتفاعا إجماليا في مستوى البروتين في اختبارات الدم الاعتيادية، وكذلك وجود البروتين في البول، وفقر الدم غير المبرر أو اضطراب عمل الكلى، واستنادا إلى هذه النتائج يمكنه تحويل المريض إلى الطبيب المختص لإجراء فحوصات إضافية.

وتستخدم في علاج الورم النقوي المتعدد، مختلف الأساليب الحديثة للعلاج الكيميائي والعلاج المستهدف، وإذا لزم الأمر، يتم إجراء عملية زرع الخلايا الجذعية الدموية.

وتوصي للوقاية من الورم النقوي المتعدد بالحفاظ على نمط حياة صحي، أي اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني، والامتناع عن شرب الكحول والتدخين. كما ينبغي تجنب التعرض للمواد المسرطنة الفيزيائية والكيميائية.

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