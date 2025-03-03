نظارتك الشمسية الرخيصة تسرق بصرك.. لن تتخيل أضرارها

كتب- أحمد الضبع:

بينما يفضل الكثيرون شراء نظارات شمسية بأسعار معقولة، قد يكون ذلك على حساب صحة أعينهم، وفقدانهم للبصر مع مرور الوقت.

ويُظهر تقرير نشره موقع "HuffPost" أن اختيار النظارات الشمسية بدون حماية كافية من الأشعة فوق البنفسجية، قد يتسبب في أضرار طويلة المدى للعين.

الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ليست فقط لبشرتك

في حين يهتم العديد منا بحماية بشرتنا من أشعة الشمس، قد نتجاهل حماية أعيننا، فيقول الدكتور مارك بليشر، طبيب عيون في فيلادلفيا: "يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تلحق الضرر بالعين، مثل القرنية والملتحمة".

النظارات الشمسية عالية الجودة تحمي العين من هذه الأشعة الضارة، ولكن النظارات الشمسية ذات الجودة المنخفضة لا توفر هذه الحماية.

المخاطر التي تتعرض لها إذا كنت ترتدي نظارات شمسية رديئة الجودة، تشمل إعتام عدسة العين (الكاتاراكت)، والتي تصيب الأشخاص في سن مبكرة، خاصة من يعملون لفترات طويلة في الهواء الطلق.

وفقًا للدكتورة فيكتوريا تسانج، تظهر أيضًا أورام حميدة على العين قد تحتاج إلى جراحة لإزالتها، وفي حالات نادرة، تتسبب الأشعة فوق البنفسجية في تطور سرطانات العين وفقدان البصر بشكل كامل.

وينصح الخبراء بشراء نظارات تحمل علامة UV400، ما يعني أنها توفر حماية كاملة من الأشعة فوق البنفسجية.

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