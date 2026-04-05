تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

نائب رئيس نادي الزمالك: الأرض الجديدة في أكتوبر "خبر صحيح" وفي طريقنا للتوقيع

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن وجود أرض جديدة للنادي في منطقة أكتوبر، بنفس المواصفات والامتيازات التي كانت في الأرض المسحوبة.

عبدالمنعم سعيد: كرامة ترامب مرهونة بمهلة 48 ساعة.. واحتمال اندلاع حرب عنيفة

حذر الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي والاستراتيجي، من تصعيد خطير في المشهد الدولي، مؤكدًا أن كرامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت مرهونة بمهلة الـ48 ساعة الأخيرة الممنوحة لإيران، مما ينذر باحتمال اندلاع حرب عنيفة خلال الأسبوعين المقبلين.

سباق البحث عن الطيار.. هشام الحلبي يكشف كواليس سقوط الـ F-15 فوق إيران

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الفيديو الذي عرضته وسائل الإعلام يُظهر الكرسي المنطلق الذي يخرج الطيار من الطائرة، موضحًا أن الطيارين عادة يسقطون في أماكن متقاربة، ومعهم مظلة وشنطة إسعافات أولية وجهاز استغاثة.

عمرو أديب يحذر من ركود تضخمي: ساندوتش الطعمية وصل 10 جنيهات

قال الإعلامي عمرو أديب إن متوسط سعر ساندوتش الطعمية وصل إلى 10 جنيهات، موضحًا أن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج والخدمات، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار في مختلف القطاعات.

أحمد موسى يكشف حقيقة نقل مستشفى أم المصريين

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة ما تردد بشأن نقل مستشفى أم المصريين من موقعها بمحافظة الجيزة.

وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك العديد من الشكاوى التي وردت من المواطنين حول هذا الأمر، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا هو تطوير للمستشفى، وليس نقلًا أو إغلاقًا.