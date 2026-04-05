بعد فقدان أمل العثور عليه.. هل تُحاول القوات الأمريكية قتل طيارها؟

كتب : مصراوي

01:24 ص 05/04/2026

إيرانيون يبحثون وسط الجبال عن الطيار الأمريكي المف

وكالات

قال مصدر عسكري لوكالة أنباء "تسنيم"، إن القوات الأمريكية تحاول قتل طيارها بعد فقدان الأمل بالعثور عليه.

أضاف المصدر العسكري، أنه بعد أن يئس الأمريكيون من إنقاذ طيار المقاتلة التي أسقطتها القوات المسلحة الإيرانية قبل يومين، يسعون الآن إلى قصفه وقتله في الأماكن التي من المحتمل أن يكون موجودا فيها.

وأشار إلى عدة طائرات مقاتلة أمريكية قامت مساء السبت بقصف بعض المناطق في مدينة كهكيلويه بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد لاعتقادهم أن طيارهم موجود في المنطقة.

وأضاف المصدر العسكري، أنهم يشعرون بخيبة أمل لعدم العثور على الطيار الثاني ولهذا السبب يريدون قتله بقصف عدة نقاط.

ولم يعلق المصدر على ما إذا كان هذا الشخص موجودا حاليا في أيدي القوات الإيرانية قائلا: "لا نقول أي شيء عن هذا في الوقت الحالي ولكن هناك شيء واحد يمكن ذكره وهو أن الأمريكيين لا يقولون الحقيقة كاملة حتى بشأن الطيار الأول الذي قالوا إنهم أنقذوه".

وبحسب المصدر العسكري فإن قصة طياري هذه الطائرة المقاتلة التي أسقطت ستصبح فضيحة أخرى تتعلق بالسرية بالنسبة للأمريكيين.

وفي السياق، صرح محافظ كهكيلويه، أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجوم صاروخي للقوات الأمريكية والإسرائيلية على المحافظة، وفقا لروسيا اليوم.

