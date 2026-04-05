إعلان

بسبب هجوم بمسيرات.. حريق بمجمع القطاع النفطي في منطقة الشويخ بالكويت

كتب : مصراوي

01:29 ص 05/04/2026

هجوم بطائرات مسيرة

تابعنا على

facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرض مجمع القطاع النفطي الكائن في منطقة الشويخ والذي يضم المؤسسة ووزارة النفط، إلى اعتداء بطائرات مسيّرة، فجر الأحد، ما أسفر عن اندلاع حريق في المبنى.

وأوضحت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، أن فرق الطوارئ والإطفاء باشرت فورا التعامل مع الحريق.

وأضافت أنه تم إخلاء المبنى بشكل كامل ووفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، ولم تسجل أي إصابات بشرية حتى هذه اللحظة.

وأكدت أن قيادة القطاع النفطي تتابع تقييم الأضرار الناجمة بالتنسيق مع السلطات المعنية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين الموقع.

كانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قد قالت فجر الأحد في منشور على حسابها في "إكس": "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية".

وأضاف المنشور: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية"، بحسب سكاي نيوز.

أحدث الموضوعات

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

