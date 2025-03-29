عدو الكبد اللدود.. أطعمة تصيبك بتليف الكبد والسكري

كتبت- آلاء نبيل:

تليف الكبد هو حالة مرضية خطيرة، يمكن أن يحدث هذا التلف بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك بعض الأطعمة.

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك بعض الأطعمة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بتليف الكبد، وتشمل ما يلي :

1- الأطعمة الدهنية:

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة وغير المشبعة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهو عامل خطر رئيسي لتليف الكبد، و تشمل هذه الأطعمة اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والأطعمة المصنعة.

2-الأطعمة السكرية:

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكريات إلى زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين، وكلاهما عامل خطر لمرض الكبد الدهني غير الكحول، التي تزيد من تليف الكبد، و تشمل هذه الأطعمة المشروبات الغازية والعصائر المحلاة والحلويات.

3- الأطعمة المالحة:

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بتليف الكبد، وتشمل الأطعمةالمصنعة والوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المالحة.

4- الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا:

يمكن أن تحتوي بعض الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا على بكتيريا أو فيروسات يمكن أن تسبب التهاب الكبد، وهو عامل خطر لتليف الكبد، و تشمل هذه الأطعمة الأسماك المملحة واللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.

ونصح القيعي، ضرورة تجنب الإفراط في هذه الأطعمة بكميات كبيرة، بالإضافة إلى بعض الأشياء الأخرى التي يمكن القيام بها لتقليل خطر الإصابة بتليف الكبد، بما في ذلك:

- الحفاظ على وزن صحي وتجنب السمنة.

- الحرص على ممارسة التماريين الرياضية بانتظام.

- الحصول على لقاحات التهاب الكبد A و B.