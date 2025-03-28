7 علامات تشير لإصابتك بمرض السكري

كتبت- أسماء العمدة:

مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على طريقة معالجة الجسم للسكر في الدم الجلوكوز، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى مشاكل صحية خطيرة إذا لم يتم علاجه.

وبحسب ما جاء في صحيفة healthline، إليك 7 علامات قد تشير إلى إصابتك بمرض السكري

قد تجد نفسك تتبول أكثر من المعتاد، خاصة في الليل.

قد تشعر بالعطش الشديد حتى بعد شرب كميات كبيرة من الماء.

قد تشعر بالجوع الشديد حتى بعد تناول الطعام.

تفقد الوزن دون محاولة، حتى لو كنت تأكل أكثر من المعتاد.

تشعر بالتعب والإرهاق أكثر من المعتاد.

قد تعاني من عدم وضوح الرؤية أو تغيرات في الرؤية.

قد تستغرق الجروح والخدوش وقتًا أطول للشفاء.

متي تذهب للطبيب؟

لا يعني ظهور أي من هذه الأعراض بالضرورة أنك مصاب بمرض السكري، فقد تكون ناتجة عن حالات أخرى.

إذا ظهرت لديك أي من هذه الأعراض، خاصة إذا كانت مستمرة أو تتفاقم، فمن المهم استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعد في منع مضاعفات مرض السكري.

نصائح طبية مهمة للوقاية من مرض السكري

الحفاظ على وزن صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

الحد من تناول السكريات والدهون المشبعة

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