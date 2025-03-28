تناولها أول يوم العيد.. 6 أطعمة تساعد في خفض مستويات السكر في الدم

كتبت- أسماء العمدة:

الدكتور أحمد صلاح يقول، بعد تناول وجبة العيد الغنية بالسكريات والدهون، قد يحتاج الجسم إلى بعض المساعدة لخفض مستويات السكر في الدم.

الخضروات الورقية

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير والخس غنية بالألياف الغذائية التي تبطئ امتصاص السكر في الدم، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للحفاظ على وزن صحي.

البقوليات

وتابع من خلال حديثة لـ"مصراوي"، إن البقوليات مثل العدس والفول والحمص غنية بالألياف والبروتين، وكلاهما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، كما أنها تحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنها لا تسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم.

المكسرات والبذور

وأضاف، المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الشيا غنية بالألياف والدهون الصحية، والتي يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهابات.

القرفة

وأشار إلى أن القرفة يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق تحسين حساسية الأنسولين. يمكن إضافة القرفة إلى الشاي أو القهوة أو رشها على الفواكه أو الزبادي.

الخل

يمكن أن يساعد الخل في إبطاء امتصاص السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين. يمكن إضافة الخل إلى السلطات أو استخدامه في تتبيل اللحوم.

وأختتم صلاح:" يجب شرب الكثير من الماء لأنه بيساعد على تخفيف السكر في الدم وتجنب الجفاف، وممارسة الرياضة بانتظام، ويجب أيضًا تناول وجبات صغيرة ومتكررة لأنها بتساعد على منع ارتفاعات وانخفاضات كبيرة في مستويات السكر في الدم."

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