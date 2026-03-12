مباريات الأمس
علنية.. موعد قرعة الدور الثاني من الدوري المصري

كتب : هند عواد

10:47 ص 12/03/2026

درع الدوري المصري الجديد

تجري رابطة الأندية المصرية، قرعة الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، مساء اليوم الخميس، بفندق ماريوت الزمالك.

موعد قرعة الدور الثاني من الدوري المصري

أعلن مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إقامة قرعة المرحلة النهائية للدوري المصري موسم 2025-2026، في التاسعة مساء اليوم الخميس 12 مارس، بقاعة عايدة في فندق ماريوت الزمالك.

تفاصيل مراسم قرعة الدوري المصري المصري

كشفت رابطة الأندية المحترفة، تفاصيل مراسم قرعة الدور الثاني من الدوري المصري، إذ تجرى علنية لتفادي أزمة الموسم الماضي، عندما انسحب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك.

ويتم تقسيم الأندية في مرحلة الحسم إلى مجموعتين، الأولى تضم الفريق من المراكز 1 إلى 7 (المنافسة على اللقب)، والثانية تضم من المراكز 8 إلى 21 (تفادي الهبوط).

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 43 نقطة، بعد الهزيمة من إنبي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، يليه بيراميدز بنفس عدد النقاط، ويأتي الأهلي في المركز الثالث، بـ40 نقطة.

اقرأ أيضًا:

مرحلة الحسم.. متى ينطلق الدور الثاني من الدوري المصري؟

غلق الصفحة المحلية.. الزمالك يطير إلى الكونغو بطائرة خاصة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري الأهلي الزمالك

