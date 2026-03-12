إعلان

سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:49 ص 12/03/2026

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان، بقيمة قرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 12-3-2026، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

بنك البركة: 51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

كريدي أجريكول: 51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

