سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان، بقيمة قرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 12-3-2026، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع.
بنك مصر: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.
بنك البركة: 51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.
كريدي أجريكول: 51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.
بنك الإسكندرية: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.