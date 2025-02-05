تصيبك بالسكر.. مشروبات تزيد من النوبات القلبية وتدمر دماغك

كتبت- آلاء نبيل:

يمكن لبعض المشروبات أن تلحق الضرر بصحة القلب والدماغ، وتحديدا في حالة الإفراط في تناولها، ويجهلها العديد من الأشخاص.

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، قائمة المشروبات التي تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتضر بصحة الدماغ، وتتمثل فيما يلي:

1- مشروبات الطاقة:

تحتوي على كميات عالية من السكر والكافيين، ما يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ، ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

2- المشروبات الغازية:

تحتوي على كميات كبيرة من السكر والمحليات والالوان الصناعية، ما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب، والتي بدورها تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتلف الدماغ.

3- العصائر المحلاة:

تحتوي على نسبة عالية من السكر ، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، ويؤثر سلبًا على صحة الدماغ.

4- المشروبات الكحولية:

الإفراط في تناول الكحوليات يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وتلف الدماغ.

5- المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين:

ومنها القهوة والشاي على الرغم من أن الاعتدال في تناول القهوة قد يكون له بعض الفوائد الصحية، إلا أن الإفراط في تناولها يمكن أن يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

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