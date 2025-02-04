"للرجال" فاكهة شتوية تعزز الخصوبة.. أضفها لنظامك الغذائي

كتبت- آلاء نبيل:

الفراولة من أكثر الفواكه الصحية واللذيذة التي يُقبل الكثيرون على تناولها، فهي غنية بالقيمة الغذائية التي توفر فوائد مذهلة لصحة الرجل، خصوصًا فيما يتعلق بالخصوبة والصحة العامة.

وبحسب موقعي This is Needed وWaterstone Clinic، إليك تأثير تناول الفراولة:

1- تعزيز الخصوبة

تُسهم الفراولة في زيادة إنتاج الحيوانات المنوية، نظرًا لاحتوائها على الزنك الذي يلعب دورًا مهمًا في إنتاج هرمون التستوستيرون، المسؤول عن إنتاج الحيوانات المنوية، كما تُحسن جودة الحيوانات المنوية بفضل مضادات الأكسدة التي تحميها من التلف، وتُعزز حركتها وقدرتها على الإخصاب.

2- دعم صحة الجهاز التناسلي

تعمل الفراولة على تحسين تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية بفضل مضادات الأكسدة، ما يُعزز الانتصاب ويُحسن الأداء الجنسي.

3- الوقاية من الأمراض

الفراولة غنية بالبوتاسيوم الذي يُساعد في تنظيم ضغط الدم وحماية القلب والأوعية الدموية، كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ما يُقلل من خطر الإصابة بالسرطانات والأمراض المزمنة.

4- مد الجسم بالطاقة والحيوية

تُزود الفراولة الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة الأنشطة اليومية وتحسين الأداء البدني، بفضل احتوائها على فيتامين سي والفولات والزنك ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأخرى.

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