الصور الأولى لحريق خيمة رمضانية أمام جامعة المنصورة بالدقهلية

كتب : رامي محمود

04:16 م 22/02/2026
    حريق خيمة رمضانية (2)
    حريق خيمة رمضانية (3)
    حريق خيمة رمضانية (4)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل خيمة رمضانية وشادر لبيع الفوانيس بنهاية شارع جيهان، بمنطقة توشكى، أمام بوابة جامعة المنصورة، وذلك نتيجة حدوث ماس كهربائي، وفقًا للمعاينة الأولية.

بلاغ لغرفة الأزمات وتحرك فوري

وأصدرت محافظة الدقهلية بيانًا أوضحت فيه أن غرفة الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في الخيمة الرمضانية أمام بوابة توشكى، بسبب ماس كهربائي.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

أعمال تبريد وفصل التيار الكهربائي

وأكد البيان أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق، وجرى تنفيذ أعمال التبريد بالموقع لمنع تجدد الاشتعال، كما تم فصل التيار الكهربائي بالكامل عن المنطقة كإجراء احترازي لضمان السلامة العامة.

لا خسائر بشرية

وأوضح بيان محافظة الدقهلية أنه لم تُسجل أي خسائر في الأرواح أو إصابات جراء الحادث، فيما تتواصل أعمال المتابعة واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل.

حريق خيمة رمضانية جامعة المنصورة الدقهلية ماس كهربائي

