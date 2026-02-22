إعلان

إيران تبحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطورات مفاوضاتها النووية

كتب : مصراوي

04:13 م 22/02/2026

إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

تبادل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وجهات النظر حول آخر التطورات في المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووزير الخارجية الإيراني، تناقشا بشأن آخر التطورات في المفاوضات النووية غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة خلال اتصال هاتفي.

وأكد الجانبان في هذا الاتصال، على "أهمية التفاعل البناء واستخدام مسار الحوار لدفع عملية التفاوض وتحقيق تفاهم دائم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عباس عراقجي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دينا الشربيني تحسم الجدل حول ارتباطها.. ماذا قالت؟
دراما و تليفزيون

دينا الشربيني تحسم الجدل حول ارتباطها.. ماذا قالت؟
شقيق ضحية ميت عاصم: إسلام منهار نفسيًا وحاول إنهاء حياته - فيديو وصور
أخبار المحافظات

شقيق ضحية ميت عاصم: إسلام منهار نفسيًا وحاول إنهاء حياته - فيديو وصور
مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الرابعة.. نور إيهاب تدعم دينا الشربيني في أزمتها
دراما و تليفزيون

مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الرابعة.. نور إيهاب تدعم دينا الشربيني في أزمتها

ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان
حوادث وقضايا

ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان

عاد بتصريح دفن ذراعيه.. بأي ذنب ضاع حق "سعيد" ابن قرية شلشلمون؟ (صور ومستندات)
أخبار المحافظات

عاد بتصريح دفن ذراعيه.. بأي ذنب ضاع حق "سعيد" ابن قرية شلشلمون؟ (صور ومستندات)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟