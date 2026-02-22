إيران تبحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطورات مفاوضاتها النووية

(د ب أ)

تبادل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وجهات النظر حول آخر التطورات في المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووزير الخارجية الإيراني، تناقشا بشأن آخر التطورات في المفاوضات النووية غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة خلال اتصال هاتفي.

وأكد الجانبان في هذا الاتصال، على "أهمية التفاعل البناء واستخدام مسار الحوار لدفع عملية التفاوض وتحقيق تفاهم دائم".