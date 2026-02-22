الهلال الأحمر الإماراتي يخصص 50 مليون درهم لدعم الأيتام

وكالات

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الأحد، تخصيص 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار) دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام" التي أطلقتها هيئة الأوقاف أبوظبي.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن هذا التبرع يجسد ترسيخ ثقافة العطاء في دولة الإمارات، ويعزز مكانتها الريادية في مجال العمل الإنساني على المستوى العالمي.

وأوضحت وكالة "وام" الإماراتية، أن حملة وقف أم الإمارات للأيتام، تهدف إلى إنشاء مصدر تمويل مستدام يضمن توفير الرعاية الشاملة للأيتام، بما يسهم في تأمين مستقبل أكثر استقراراً لهم، والارتقاء بجودة حياتهم في مختلف الجوانب الاجتماعية والتعليمية والمعيشية.