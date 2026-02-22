إعلان

الهلال الأحمر الإماراتي يخصص 50 مليون درهم لدعم الأيتام

كتب : مصراوي

04:04 م 22/02/2026

الهلال الأحمر الإماراتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الأحد، تخصيص 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار) دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام" التي أطلقتها هيئة الأوقاف أبوظبي.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن هذا التبرع يجسد ترسيخ ثقافة العطاء في دولة الإمارات، ويعزز مكانتها الريادية في مجال العمل الإنساني على المستوى العالمي.

وأوضحت وكالة "وام" الإماراتية، أن حملة وقف أم الإمارات للأيتام، تهدف إلى إنشاء مصدر تمويل مستدام يضمن توفير الرعاية الشاملة للأيتام، بما يسهم في تأمين مستقبل أكثر استقراراً لهم، والارتقاء بجودة حياتهم في مختلف الجوانب الاجتماعية والتعليمية والمعيشية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهلال الأحمر الإماراتي دعم الأيتام الإمارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إذا حدث.. هل تنازل رجل الأمن ينهي قضية اعتداء كمبوند التجمع؟
حوادث وقضايا

إذا حدث.. هل تنازل رجل الأمن ينهي قضية اعتداء كمبوند التجمع؟
حريق يلتهم خيمة رمضانية أمام جامعة المنصورة بالدقهلية
أخبار وتقارير

حريق يلتهم خيمة رمضانية أمام جامعة المنصورة بالدقهلية
الصور الأولى لحريق خيمة رمضانية أمام جامعة المنصورة بالدقهلية
أخبار المحافظات

الصور الأولى لحريق خيمة رمضانية أمام جامعة المنصورة بالدقهلية
بمشاركة دول عربية.. نتنياهو يعلن إنشاء محور جديد ضد المحورين الشيعي والسني
شئون عربية و دولية

بمشاركة دول عربية.. نتنياهو يعلن إنشاء محور جديد ضد المحورين الشيعي والسني
مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الرابعة.. نور إيهاب تدعم دينا الشربيني في أزمتها
دراما و تليفزيون

مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الرابعة.. نور إيهاب تدعم دينا الشربيني في أزمتها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟