"سعرها على قد الإيد".. 5 خضروات ورقية تحارب الكوليسترول والسكر معا

كتبت- آلاء نبيل:

الخضروات الورقية من أهم الأطعمة التي يُنصح بتناولها بانتظام للحفاظ على صحة الجسم، وذلك لما تحتويه من فيتامينات ومعادن وألياف غذائية، ما يعمل على حماية الجسم من الأمراض، بما في ذلك دورها في الوقاية من الكوليسترول والسكر معًا.

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، فإن الخضروات الورقية غنية بالألياف التي تعمل على ربط الكوليسترول في الأمعاء ومنع امتصاصه في الدم، ما يساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار، كما تعمل على إبطاء عملية هضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر في الدم، ما يساعد على الحفاظ على مستوى السكر ثابتًا.

وأضاف "القيعي" أن الخضروات الورقية أيضًا غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب مستويات الكوليسترول الكلي المرتفعة، وتقلل من الكوليسترول الضار، كما تحمي الجسم من التلف التأكسدي وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على المغنيسيوم الذي يلعب دورًا هامًا في تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للأنسولين.

وذكر أخصائي التغذية العلاجية قائمة بأهم الخضروات الورقية لمكافحة الكوليسترول والسكر المرتفع:

1- السبانخ: غنية بالحديد والكالسيوم وفيتامين ك، وتحتوي على كمية كبيرة من الألياف ومضادات الأكسدة.

2- الكرنب: يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي والفيتامينات من مجموعة ب، ما يساعد على خفض مستوى الكوليسترول وتنظيم مستوى السكر في الدم.

3- البروكلي: يعد غنيًا بالفيتامينات والمعادن والألياف، ويساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية القلب والأوعية الدموية.

4- الخس: يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف، ويساعد على الشعور بالشبع وتنظيم عملية الهضم، وخفض كلا من الكوليسترول والسكر في الدم.

5- اللفت: غني بالفيتامينات والمعادن، ويساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول ومستويات السكر في الدم.

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