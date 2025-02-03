أحلى نساء الدنيا.. 20 صورة لـ قبيلة نساؤها الأجمل في العالم

بعد تصريحات هنا الزاهد.. لماذا تفضل بعض النساء الزواج من رجال أكبر سنا؟

كتبت- أسماء مرسي:

في جبال هندو كوش في باكستان، تعيش قبيلة كالاش، وهي قبيلة تتميز نسائها بالجمال الساحر والثقافة الفريدة.

تشتهر نساء كالاش بجمالهن الاستثنائي، حيث يتمتعن ببشرة بيضاء وعيون ملونة وشعر أشقر، ما يجعلهن محط أنظار الكثيرين.

جمال طبيعي

لا يقتصر جمال نساء كالاش على مظهرهن الخارجي، بل يشمل أيضا ثقافتهن الغنية وملابسهن الرائعة، حيث ترتدي النساء ملابس طويلة مطرزة بألوان زاهية وأغطية رأس وقلادات من الخرز، ما يضفي عليهن سحرا خاصا.

ولا يزال بعض النساء يحتفظن بوشم صغير على خدودهن وجباههن وذقنهن، كجزء من تقاليدهن العريقة، وفقا لموقعي "thenews" و"tribune".

ما يميز نساء كالاش هو نظرتهن المختلفة للحياة، فهن يتمتعن بقدر كبير من الحرية والانفتاح، ولا يترددن في الزواج من أحبائهن، كما أنهن مجتهدات ونشيطات ويعرفن كيف يبتسمن حتى في أصعب الأوقات، كما أنهن حريصات على التعلم، وتذهب الغالبية العظمى من الفتيات إلى المدارس، إيمانا منهن بأن التعليم هو أداة لتحقيق التقدم والازدهار.

ملابس مزيج من الألوان والتراث

تتميز ملابس هذه القبيلة بتنوعها وجمالها، حيث تعكس ثقافتهم وتراثهم العريق، يرتدي الرجال ملابس أنيقة مع إضافة قبعة مزينة بالريش.

أما النساء، فيرتدين ملابس ملونة زاهية، تشمل قبعات تسمى "شوشوت" وأقمشة خاصة تسمى "باتي وبران شوي"، وتلتزم بارتداء هذه الملابس التقليدية منذ الطفولة وحتى الوفاة.

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