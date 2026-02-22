إعلان

الأمن الأمريكي يطلق النار على شاب حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا

كتب : مصراوي

04:11 م 22/02/2026

الأمن الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت وكالة رويترز للأنباء أن عناصر الخدمة السرية الأمريكية أطلقوا النار على شاب حاول اقتحام منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.

وأعلنت الخدمة السرية الأمريكية، الأحد، أن عناصرها أطلقوا النار وقتلوا رجلاً في العشرينيات من عمره بعد محاولته الدخول بشكل غير قانوني إلى محيط أمني محظور في منتجع الرئيس دونالد ترامب، مارالاغو، في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ويُذكر أن ترامب يتواجد حاليًا في واشنطن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب عناصر الخدمة السرية الأمريكية ويست بالم بيتش ولاية فلوريدا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نازل يجيب سحور شوهه زيت مغلي.. "مازن" ضحية تهور قائد موتوسيكل ببنها
أخبار المحافظات

نازل يجيب سحور شوهه زيت مغلي.. "مازن" ضحية تهور قائد موتوسيكل ببنها
سلي صيامك .. 4 أبراج لا تتحمل العمل في رمضان تفقد تركيزها
رمضان ستايل

سلي صيامك .. 4 أبراج لا تتحمل العمل في رمضان تفقد تركيزها
لو هتكسر صيامك عليه.. هذا ما يفعله التمر بالحليب في جسمك
سفرة رمضان

لو هتكسر صيامك عليه.. هذا ما يفعله التمر بالحليب في جسمك
دينا الشربيني تحسم الجدل حول ارتباطها.. ماذا قالت؟
دراما و تليفزيون

دينا الشربيني تحسم الجدل حول ارتباطها.. ماذا قالت؟
مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الرابعة.. نور إيهاب تدعم دينا الشربيني في أزمتها
دراما و تليفزيون

مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الرابعة.. نور إيهاب تدعم دينا الشربيني في أزمتها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟