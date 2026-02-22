الأمن الأمريكي يطلق النار على شاب حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا

وكالات

أعلنت وكالة رويترز للأنباء أن عناصر الخدمة السرية الأمريكية أطلقوا النار على شاب حاول اقتحام منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.

وأعلنت الخدمة السرية الأمريكية، الأحد، أن عناصرها أطلقوا النار وقتلوا رجلاً في العشرينيات من عمره بعد محاولته الدخول بشكل غير قانوني إلى محيط أمني محظور في منتجع الرئيس دونالد ترامب، مارالاغو، في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ويُذكر أن ترامب يتواجد حاليًا في واشنطن.