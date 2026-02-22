إعلان

وزيرة الثقافة تلتقي العازفة نسمة عبد العزيز لإطلاق كرنفال فني بالقرى والنجوع

كتب : محمد لطفي

04:00 م 22/02/2026

وزيرة الثقافة

التقت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، الفنانةَ الدكتورة نسمة عبد العزيز، عازفة الماريمبا، حيث ناقشا إطلاق كرنفال "بهجة وبسمة".

ويهدف الكرنفال إلى تقديم تجربة فنية وثقافية فريدة من نوعها في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية.

جاء ذلك في إطار البرنامج التنفيذي لوزارة الثقافة الهادف إلى دعم الفنون الجادة ونشر الإبداع في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخلق فرصًا للتفاعل المباشر بين الجمهور والفن.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أهمية دعم المواهب المتميزة وتشجيع المشروعات التي تعتمد على الابتكار والتجارب التفاعلية، مؤكدةً حرص الوزارة على توفير كل سبل الدعم لإنجاح التجربة وتحقيق أهدافها.

وأعربت الفنانة نسمة عبد العزيز عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الثقافة، التي تعتبرها بيتها الأول، مؤكدةً أن كرنفال "بهجة وبسمة" يسعى إلى تقديم عروض موسيقية تفاعلية تمزج بين الأصالة والمعاصرة، وتستهدف مختلف الفئات العمرية.

