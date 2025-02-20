بعد ارتفاع سعره لـ30 جنيها.. طريقة تحضير الزبادي اليوناني في المنزل

كتبت- أسماء العمدة:

في الوقت الذي تسعى فيه ربات البيوت إلى توفير النفقات خلال شهر رمضان المبارك، سجل سعر الزبادي اليوناني نحو 30 جنيهًا في الأسواق، مما قد يدفع الكثير من الأسر إلى البحث عن طريقة لتحضيره في المنزل عبر وصفة اقتصادية، نظرًا لفوائده الصحية التي تجعله الخيار الأنسب على مائدة السحور.

مصدر ممتاز للبروتين

وقال الدكتور معتز القيعي، إن الزبادي اليوناني يحتوي على نسبة عالية من البروتين، وهو عنصر غذائي أساسي لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة وتعزيز الشعور بالشبع.

وتابع أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الزبادي اليوناني يعتبر مصدراً جيداً للكالسيوم، وهو معدن هام لصحة العظام والأسنان.

وأضاف أن الزبادي اليوناني يحتوي على بكتيريا نافعة تسمى البروبيوتيك، والتي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسن عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

وأردف "القيعي" أنّ الزبادي اليوناني يعتبر خياراً جيداً للأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً لإنقاص الوزن، إذ أنه يحتوي على سعرات حرارية أقل من الزبادي العادي.

وأشار إلى أن تناول الزبادي اليوناني يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يعزز صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحسن صحة الجهاز المناعي ويساعد الجسم على مكافحة العدوى والأمراض، ويعتبر مصدرا جيدا للبروتين والعضلات

طريقة عمل الزبادي اليوناني في المنزل

من ناحيته، أوضح الشيف محمد رمضان أنه يمكن تحضير الزبادي اليوناني في المنزل بسهولة، باستخدام مكونين فقط الحليب والزبادي.

وتابع في تصريحات لـ"مصراوي" أنه يمكن عمل الزبادي اليوناني عن طريق تخضير كوب من الحليب ويفضل استخدام كامل الدسم للحصول على زبادي أكثر كثافة، ثم ضيفي ملعقة كبيرة من الزبادي العادي الذي يحتوي على بكتيريا.

واستطرد: "سخني الحليب في قدر على نار متوسطة حتى يصل إلى درجة حرارة 82 درجة مئوية، يمكنك استخدام مقياس حرارة للتأكد من الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة".

وأكمل: "ثم اتركي الحليب حتى يبرد ويصل إلى درجة حرارة 43-46 درجة مئوية، ويمكنك تسريع عملية التبريد بوضع القدر في حمام ماء بارد، وأضفيفي الزبادي العادي إلى الحليب الدافئ وحركه جيداً حتى يمتزجا".

تخمير الزبادي

وأضاف: "صبي الخليط في وعاء نظيف، يمكنك وضع الوعاء في مكان دافئ ومظلم لمدة 6-8 ساعات حتى يتخمر الزبادي، يمكنك استخدام جهاز تخمير الزبادي إذا كان لديك".

تصفية الزبادي

واختتم: "بعد أن يتخمر الزبادي، قومي بتصفيته باستخدام قطعة قماش قطنية نظيفة أو مصفاة شبكية دقيقة، وضعي المصفاة فوق وعاء واتركي الزبادي يتصفى لمدة 2-4 ساعات حتى يتم إزالة أكبر قدر ممكن من السائل".

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