قالت الدكتورة ناتاليا تاناناكينا، أخصائية الغدد الصماء الروسية، إن أصعب حالات النقص تشخيصا تشمل فيتامين D، والمغنيسيوم، والزنك، وفيتامينات B12 وB6، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية.

وأوضحت أن هذه الحالات تظهر دون أعراض واضحة في المراحل المبكرة، ما يجعل اكتشافها تحديا للمرضى والأطباء على حد سواء.

وأشارت إلى أن هذه العناصر الغذائية ضرورية لتنظيم النواقل العصبية، وهي المواد الكيميائية التي تنقل الإشارات بين الخلايا العصبية، كما تساهم في استقلاب الطاقة ودعم جهاز المناعة، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وأضافت الدكتورة تاناناكينا: "نقص المغنيسيوم يسبب تهيجا، ارتعاشا عضليا، أو اضطرابا في ضربات القلب، بالإضافة إلى مشكلات عصبية".

نقص الحديد أو فيتامين D يرتبط بالإرهاق، اضطرابات النوم، تساقط الشعر، وهشاشة الأظافر.

الصداع يكون مؤشرا خفيا على نقص المغنيسيوم.

زيادة القلق، العصبية، القشعريرة، خدر الأطراف، وتقلبات المزاج تشير إلى نقص B12 أو حمض الفوليك (B9) أو الزنك، نظرا لدور هذه العناصر في إنتاج هرموني السيروتونين والدوبامين.

جفاف العين وضعف الرؤية ليلا يدل على نقص فيتامين A أو أحماض أوميجا 3، الضرورية للحفاظ على صحة الغشاء الدمعي.

وأشارت الخبيرة إلى أهمية الانتباه لهذه العلامات المبكرة وإجراء الفحوص اللازمة لتجنب المضاعفات الصحية الناتجة عن نقص هذه العناصر الحيوية.

