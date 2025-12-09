إعلان

6 عادات تساعدك على عيش حياة أطول وأكثر صحة

كتب : أسماء مرسي

09:00 ص 09/12/2025

اتباع بعض العادات اليومية الصحية يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في حياتك، وهناك العديد من العادات الفعالة التي تساعدك على العيش أطول، وأكثر صحة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

العيش بهدف واضح

أشارت الدكتورة إيرين مارتينيز، أستاذة مساعدة بجامعة ولاية كانساس، إلى أن العيش بهدف محدد يقلل من مخاطر ضعف الإدراك والخرف بنسبة تصل إلى 28%، ويمنح الحياة معنى ونشاطا مستمرا.

الحفاظ على التواصل الاجتماعي

العلاقات الاجتماعية تحمي الدماغ من التدهور المعرفي وتقلل من الشعور بالوحدة، الذي يؤدي إلى فقدان الذاكرة وتقليص حجم الدماغ.

تجنب السلوكيات الخطرة

الابتعاد عن التدخين والكحول وتعاطي المخدرات والقيادة بتشتت انتباه يقي من الوفاة المبكرة ويزيد فرص العيش بصحة أفضل.

التطوع وخدمة المجتمع

التطوع يعزز النشاط البدني والاجتماعي ويخلق شعورا بالهدف، ويقلل معدلات الوفاة لدى كبار السن.

ضبط وقت تناول الطعام

بالإضافة إلى، النظام الغذائي المتوسطي الغني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، من الضروري الالتزام بمواعيد ثابتة للوجبات لتحقيق توازن الجهاز الهضمي، مع مراعاة عدم تقييد الوقت بشكل مفرط لتجنب مخاطر القلب.

النوم المنتظم

الحصول على 7 إلى 9 ساعات نوم يوميا يحافظ على التوازن الأيضي، ووظائف الأوعية الدموية، ويقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة والاكتئاب، إضافة إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

