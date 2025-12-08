كيف رد الشرع على طلب إسرائيل إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب البلاد

وكالات

علق رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، على مطالب إسرائيل بإقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب البلاد.

وقال الشرع خلال مشاركته في منتدى الدوحة، إن "العالم اليوم يؤيد سوريا في مطالبها في إعادة الأوضاع إلى ما قبل الثامن من ديسمبر، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في الجنوب، كما تصر سوريا على ضرورة التزام إسرائيل باتفاق فض الاشتباك عام 1974، الذي يحصل على إجماع دولي ومن مجلس الأمن".

وأضاف الشرع: "يتحدثون عن منطقة منزوعة السلاح، وإسرائيل دائماً ما تقول إنها تخشى أن تتعرض لهجمات من المنطقة الجنوبية في سوريا، فمن سيتولى حماية هذه المنطقة إن لم يكن هناك وجود للجيش السوري وقوات الأمن السورية؟".

وذكر الشرع أن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل "جارية الآن" مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة منخرطة فيها وتدعم مطلب بلاده بانسحاب إسرائيل إلى ما قبل 8 ديسمبر 2024 و"معالجة المخاوف الأمنية المنطقية بحيث يخرج كلا الطرفين في حالة أمان".

وقال: "سوريا هي التي تتعرض إلى هجمات إسرائيلية وليست سوريا من تقوم بالهجمات على إسرائيل، فمَن الأولى أن يطالب بمنطقة عازلة وانسحاب؟".

وأشار الشرع إلى أن سوريا أرسلت "رسائل إيجابية تجاه السلام والاستقرار الإقليمي وأعلنت صراحة أنها ستكون بلد الاستقرار وأنها غير معنية في أن تكون مصدرة للنزاعات، ولكن إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة حتى اليوم ونفذت أكثر من 400 توغل".