رائحة غامضة تسبب اختناق 16 عاملاً في مصنع ملابس بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب 16 عاملًا باختناق داخل مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية في الإسماعيلية، إثر استنشاق رائحة غامضة يُرجح أنها ناتجة عن مادة كيميائية داخل موقع الإنتاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بتدهور الحالة الصحية لعدد من العمال بشكل مفاجئ، ما دفع قوات الشرطة للتحرك السريع إلى موقع المصنع لتأمين المنطقة والوقوف على ملابسات الواقعة.

وجرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف من مرفق إسعاف الإسماعيلية، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال الفحص داخل المصنع لتحديد مصدر الرائحة الغامضة والمواد المسببة للاختناق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات حول الواقعة.