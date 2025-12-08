شهران من الرعب.. مأساة 4 زوجات قُتلن على يد أزواجهن في المنوفية

شهدت محافظة المنوفية خلال الفترة من 21 أكتوبر وحتى اليوم سلسلة من الجرائم الأسرية الصادمة، راحت ضحيتها زوجات وطليقة وطفل رضيع، في وقائع أليمة سلطت الضوء على العنف الأسري بين الأزواج.

وخلال أقل من شهرين فقط، سُجلت مراكز "السادات، منوف، تلا، قويسنا"، أربع جرائم قـتل مؤلمة، اتخذت كل منها طابعًا مأساويًا مختلفًا، لكنها اتفقت في النهاية على مشهد واحد؛ زوج أو طليق ينهى حياة زوجته أو طفله في لحظة غضب أو انهيار.

طعن طليقته أمام مدرسة وهروب مثير للجدل

بدأت موجة الجرائم بحادثة مروعة في مدينة السادات، حين أقدم المتهم "رضا. إ. م. ع"، على طعن طليقته "صابرين. م. ح. ا" أمام إحدى المدارس بحي الزيتون، ما تسبب في وفاتها متأثرة بإصابتها، وفرّ المتهم عقب الحادث، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ملاحقته والقبض عليه بعد ساعات من تتبع خط سيره.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة جاءت على خلفية خلافات أسرية سابقة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق لبيان الدوافع الكاملة وإحالة القضية للمحاكمة.

خنق زوجته ثم حاول الهرب.. والشرطة تلاحقه

في مطلع نوفمبر، شهدت قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف جريمة أخرى، إذ قتل الزوج "ص. م" زوجته خنقًا داخل منزلهما بعد مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة، ولاذ المتهم بالفرار عقب الواقعة، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطه أثناء محاولته الاختباء في قرية مجاورة.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وجرى حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لإحالته لمحكمة الجنايات.

زوج يقتل زوجته ورضيعه وينشر صورهم على فيسبوك

في واحدة من أبشع جرائم المنوفية خلال السنوات الأخيرة، قتل الزوج "محمود. ش" زوجته "آية. ن. ا" (22 عامًا) ورضيعهما داخل منزلهما بقرية زنارة التابعة لمركز تلا، مستخدمًا سكينًا عقب عودته من السعودية بأيام قليلة، والأكثر صدمة أنه نشر صور زوجته وطفله على "فيسبوك" معلنًا جريمته، ما أثار حالة فزع بين الأهالي.

ونقلت الجثتان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وألقي القبض على المتهم سريعًا، بينما تباشر النيابة التحقيق في ملابسات الحادث ودوافعه.

بعد 4 شهور جواز.. عريس ينهي حياة زوجته داخل منزلهم

واختتمت سلسلة الجرائم بجريمة مساء أمس الأول في قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا، حين قتل الزوج "أيمن. ج" زوجته "كريمة. م" داخل منزلهم الواقع بجوار مسجد النصر، رغم مرور أربعة أشهر فقط على زفافهما، ونقل الجثمان لمستشفى شبين الكوم التعليمي لعرضه على الطب الشرعي، بينما ألقت الشرطة القبض على المتهم الذي يخضع للتحقيق.

وكشف مصدر بالقرية لموقع مصراوي، أن الخطوبة كانت قبل عام تقريبًا والزفاف في يوليو، ولم تظهر على حياتهما أي مشكلات واضحة قبل الواقعة.