بالصور- طرح أسماك مشروعات "الاستزراع السمكي" بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن طرح أسماك مشروعات الاستزراع السمكي التي تنفذها المحافظة في مركز الداخلة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، طرح إنتاج الدورة الثانية من أسماك البلطي الحي والطازج، بأوزان تتراوح بين 600 جرام و1 كيلوجرام، ضمن مشروع الاستزراع السمكي المقام على مساحة فدانين بقرية الموشية بمركز الداخلة.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع مرخّص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويضم منظومتين للاستزراع تشملان 11 حوضًا بطاقة إنتاجية مستهدفة تتراوح بين 15 و25 طنًا. كما يطبق المشروع نظام تشغيل متكامل يشمل 9 صوب تعمل بالطاقة الشمسية والري الحديث، لتوفير منتجات طازجة للمواطنين.

وأضاف الزملوط أن الصوب الزراعية بالمشروع تطرح خضروات وفاكهة طازجة بأسعار مخفضة، في إطار خطة المحافظة لدعم منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز مشروعات الاستزراع السمكي والزراعات التكاملية لتوفير منتجات طازجة وبأسعار مناسبة للمواطنين.