(د ب أ )

جدّد السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى، دعم بلاده لسيادة لبنان وسلامه وازدهاره، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تربط بين عملياتها العسكرية في لبنان ومسار المفاوضات غير المباشرة التي تجري تحت مظلة الميكانيزم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير الأمريكي اليوم مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي حيث تم بحث العلاقات الثنائية، وفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية.

وكشف السفير عيسى، في حديث مع الصحفيين عقب اللقاء، عن وجود "اتصالات لعودة زيارة قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى واشنطن"، معرباً عن اعتقاده بأنّ" الزيارة ستتم"، وتابع: "الأمور تصبح أوضح بالنسبة إلى زيارة قائد الجيش واشنطن ولكن لا شيء محدّدًا حتى الآن".

وعن اجتماعات "الميكانيزم"، قال السفير الأمريكي :" لم ننتظر السلام من الاجتماع الأوّل فعلى الأطراف أن تلتقي ومن ثم يقدمون على الطاولة ما يمتلكون".

يذكر أن زيارة كانت مقرّرة لقائد الجيش اللبناني إلى أمريكا في 18 نوفمبر الماضي، لكنّها ألغيت.