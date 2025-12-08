إعلان

طالب يتحرش بمدرسة ويصيبها بجرح في الوجه بالسلام: "كنت سكران"

كتب : علاء عمران

04:08 م 08/12/2025

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة السلام أول، يفيد بتعرض مدرسة مقيمة بدائرة القسم لواقعة تحرش أثناء سيرها بالمنطقة، ما دفعها للاستغاثة بالأهالي، إلا أن المتهم قام بالاعتداء عليها مسببًا لها جرحًا بالوجه قبل أن يفر هاربًا.

وبفحص البلاغ وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه كان في حالة سكر وقت الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

