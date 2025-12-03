يلاحظ كثير من الأشخاص استيقاظهم قبل دقيقة أو دقيقتين من موعد المنبه، تجربة تبدو وكأن الجسم يتنبأ بالوقت بدقة مذهلة.

وتشير الأبحاث إلى أن هذه الظاهرة أكثر شيوعا مما يعتقد البعض، إذ أظهر مسح أجري عام 1997 أن نحو 25% من المشاركين يفيقون بانتظام دون الحاجة للمنبه، وفق موقع "نيويورك تايمز".

الساعة البيولوجية تتحكم في استيقاظك

يعتقد العلماء أن السر يكمن في الساعة البيولوجية الموجودة في الدماغ، والمعروفة باسم النواة فوق التصالبية "SCN".

وتتحكم هذه الساعة في إيقاعات الجسم اليومية، التي تحدد توقيت الشعور باليقظة أو النعاس.

ويعتمد النظام على الضوء، حيث تلتقط خلايا خاصة في العين التغيرات الضوئية، حتى عبر الجفون المغلقة، فترسل إشارات للدماغ لتعزيز إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينو كورتيكوتروبين وزيادة ضغط الدم استعدادا للاستيقاظ.

الجسم كساعة رملية

يستيقظ بعض الأشخاص مبكرا حتى إذا كان المنبه مضبوطا على وقت غير معتاد، مثل قبل رحلة طيران.

ويقترح العلماء أن الجسم يتتبع الوقت منذ بداية النوم بدلا من التوقيت الفعلي، حيث يتكيف مع الفترات الزمنية المحددة داخليا، ما يجعله يستيقظ بشكل طبيعي تقريبا في الوقت المطلوب.

وليس الجميع يختبر هذه الظاهرة بنفس الانتظام؛ إذ يمكن للإرهاق الشديد أو القلق بشأن الاستيقاظ أن يؤثر على دقة الساعة الداخلية للجسم.

ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على جدول نوم واستيقاظ منتظم يزيد فرص الاستيقاظ الطبيعي دون الحاجة للمنبه الصاخب.



أقرأ أيضًا:

زفاف رونالدو وجورجينا.. أبرز المعلومات عن الموعد والمكان



"اساتذة في قلب الطرابيزة".. هل أحد هذه الأبراج في حياتك؟



7 أشياء لا تضعها في غرفة النوم أبدا.. تجلب النحس والحسد والفقر



احذر.. 5 علامات لسرطان القولون لا تتجاهلها



مشروب يقضي على الشعور بالنعاس أثناء النهار- تناوله